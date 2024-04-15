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15 Nisan 2024 Pazartesi 18:57:00 - Güncelleme:15 Nisan 2024 Pazartesi 18:57:00

Eski ABD Başkanı Trump'ın "sus payı" davası New York'ta başladı

Kaynak: AA

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Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında, ilişkide olduğu müstehcen film oyuncusu bir kadına 2016 başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödenmesine ilişkin açılan dava, New York'ta başladı.

Trump, Manhattan Ceza Mahkemesi'ne avukatları ile geldi.

Mahkeme salonuna girmeden önce basın mensuplarına kısa açıklama yapan Trump, bu davanın siyasi motivasyonla açılmış tarihi dava olduğunu ve hiçbir suçu bulunmadığını savundu.

Eski ABD Başkanı Trump, "Suçsuz olduğum için burada olmaktan gurur duyuyorum. Siyasi insiyaklarla açılmış bu dava Amerika'ya hakarettir. Buna benzer bir olay daha önce hiç görülmedi. Buraya asla getirilmemeliydim." dedi.

JÜRİ SEÇİMİ

Davaya ilk olarak 12 kişilik jüri seçimiyle başlanacak. ABD'de cezai davalarda, bulunulan bölgede vergi kayıtları üzerinden rastgele seçilen vatandaşlar tarafından oluşturulan jüri heyetinin kararı esas alınıyor. Bu davada da Manhattan'da ikamet eden ABD vatandaşı, daha önce hiçbir suça karışmamış kura ile seçilen yaklaşık 100 jüri adayı bulunuyor.

Bu kişiler arasından seçilecek 12 asıl, 6 yedek jüri heyeti için adaylar, davada "tarafsız" ve "ehliyetli" şekilde karar verebilmesi için sıkı bir elemeden geçirilecek. Jüri adaylarına, siyasi olaylara bakışı, politik eğilimleri, Trump'a karşı lehte veya aleyhte kuvvetli hisleri olup olmadığı şeklinde sorular sorulacak. Adaylara, sadece kasımda yapılacak başkanlık seçimlerinde kime oy verip vermeyecekleri sorulmayacak.

Savcılık, tarihte ilk kez eski bir ABD başkanının cezai yargılanması nedeniyle savunmanın jüri seçimine çok ehemmiyet veriyor. 100 aday arasından yapılacak seçimin iki haftaya kadar sürebileceği kaydediliyor.

Jüri seçimi tamamlandıktan sonra Trump'ın yargılanmasına geçilecek.

Uzmanlar, tarafların sunumları ve şahitlerin dinlenmesi ile birlikte yargılamanın 6 ila 8 hafta sürebileceği tahmininde bulunuyor. Bu süreçte Trump'ın da haftada 4 gün mahkeme salonunda yer alması gerektiği belirtiliyor.

TRUMP, BÜYÜK JÜRİ TARAFINDAN SUÇLANMIŞTI

ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

Trump, "sus payı" ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıkmıştı.

Kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları "siyasi cadı avı" olarak nitelemiş ve suçlamaları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü belirtmişti.

Trump, "Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak kayıtlara geçmişti.

Etiketler : Donald Trump New York Davası ABD
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