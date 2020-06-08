Eşi kabusu yaşattı! Anlattıkları dehşete düşürdü!

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08 Haziran 2020 Pazartesi 14:21:00 - Güncelleme:08 Haziran 2020 Pazartesi 14:27:00

Eşinin kabusu yaşattığı kadın: Silah 2 defa tutukluk yaptı

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İstanbul Kartal'da boşanma aşamasındaki Derya E., eşi Erol E. tarafından sokak ortasında öldüresiye dövüldü. Yaşadığı kabusu anlatan Derya E., yaptığı açıklamada "Sabah orada beni bekliyordu. Konuşmak için beni durdurmaya çalıştı. Karşılık vermeyince beni bir kamyonun arkasına çekti, bana silah doğrulttu... Silah iki defa tutukluk yaptı, ateş almadı" dedi. Gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan cani koca, verdiği ifadede kızının erkek arkadaşı olması nedeniyle tartıştıklarını, eşinin kendisine çanta ile vurduğunu ve bu yüzden refleks olarak vurduğunu söyledi.

Kartal'da bir kadın, boşanmak istediği eşi tarafından sokak ortasında dehşeti yaşadı. Saldırgan şahıs, eşine silah ile ateş etmeye çalıştı. Silahın tutukluk yapmasının ardından saldırgan şahıs, eşinin suratına silah ile defalarca vurdu. Öldüresiye dövülen kadın, "Ben ayakları üzerinde duran güçlü bir anneyim ama benim evet dediğim kadar hayır deme hakkım yok" dedi.

Olay, önceki gün sabah saatlerinde Kartal'da meydana geldi. İddialara göre, 40 yaşındaki 2 çocuk annesi Derya E., boşanmak istediği eşi Erol E. tarafından takip edildi. Sokak ortasında kıstırdığı eşini silahla öldürmeye çalışan şahıs, silahın tutukluk yapması sonucu amacına ulaşamadı. Silahın tutukluk yapmasına sinirlenen şahıs, talihsiz kadının yüzüne silah kabzasıyla defalarca vurarak öldüresiye dövdü. Olay anını anlatan Derya E., "Sabahleyin işime gitmek için uyandım o orada beni bekliyordu. Benimle konuşmak için beni durdurmaya çalıştı, ben de hızlı bir şekilde işime yetişmeye çalıştım ondan sonra bir kamyonun arka tarafına çekti beni, onu dinlemeyince bana silah çekti silah iki kere tutukluk yaptı ateş almadı ondan sonra tekrar vermeye çalıştığı mermiyi ben gözüme açtığımda bana vurdu kabzasıyla ya da o silahın namlusuyla artık eli elindeydi sonra silahı bıraktı koynundan maket bıçağı çıkardı. Ben bağırmaya çalıştıkça o daha da şiddetlendi. Ağzım burnum yüzümün her yeri kırık içinde" dedi.

"BENİM DEDİĞİM KADAR HAYIR DEME HAKKIM YOK"

2 çocuk annesi konuşmasının devamında, "Beni yola çıkardı orada kalabalık vardı dedi ki karım karım düştü diye bu feryat figan etti oradaki esnaf da zaten şahitler. Sonra beni arabaya bindirmeye çalıştı ben son bir gücümü topladım kafamı kaldırarak dedim ki o yaptı bana bunu o yaptı dedim öyle deyince herkes abla nasıl olur nasıl yapılır yani falan diye bir curcuna oldu saniyelik olaylar o esnada kaçtı gitti işte. Daha sonra kartal aile içi büroya gittim ben evime gelmeden şahsı zaten yakaladılar ve adalete teslim ettiler. Bundan sonraki süreç için zaten o eğer ki yargılayan onla ilgili karar veren merci onu çıkarırsa o büyük yarım bıraktığı işi tamamlayacak sonra bir emine bulut bir Ayşe Paşalı biz bir Özgecan Aslan'dan hiçbir farkım olmayacak. Çocuklarımın önüne dünyayı koysanız bir kıymeti olmayacak. Ben ayakları üzerinde duran güçlü bir anneyim ama benim evet dediğim kadar hayır deme hakkım yok ve ben gene çalışacağım yeni ayaklarımın üstünde duracağım ve gene çocuklara bakacağım" diye konuştu.

Öte yandan saldırgan şahsın tutuklandığı öğrenildi.

CANİ KOCA TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Erol E., emniyet işlemlerinin ardından bugün soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Savcılık sorgusunda, eşi ile aralarında süren boşanma davası nedeniyle ayrı evlerde yaşadıklarını, kızının eşi ile aynı evde oturduğunu, olay günü kızının erkek arkadaşı nedeni ile eşiyle tartıştıklarını, eşinin kendisine hakaret ederek çanta ile vurduğunu, bunun üzerine refleks sonucu eşine vurduğunu, yere düşen eşinin yüzünün kanadığını söyledi. Erol E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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