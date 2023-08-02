Eşini katledip yol kenarına attı
Kaynak: İHA
Çorum'da boşanma aşamasındaki 1 çocuk annesi kadının cansız bedeni başından ve göğsünden vurulmuş halde bulundu. Kadının polis eşi tarafından vurulduğu iddia edildi.
Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde çalılık alanda hareketsiz yatan kadını görenler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri başından ve göğsünden vurulan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.BOŞANMA AŞAMASINDAYDI
Öldürülen kadının 1 çocuk annesi Gülten Ataklı olduğu tespit edilerek ailesine haber verildi. Ataklı'nın polis memuru olan eşi Mürsel Ataklı ile boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir ayrı yaşadığı öğrenildi.
Mürsel Ataklı'nın, Gülten Ataklı'yı silahla ateş ederek öldürdükten sonra olay yerinden kaçtığı öne sürüldü. Samsun'da görev yaptığı belirlenen Mürsel Ataklı, Samsun'un Havza İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.
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