Esenyurt'taki sel baskına soruşturma açıldı

Savcılık ölümde sorumluluk tespiti için bilirkişi incelemesi yapılması talimatı verdi. Bilirkişi incelemesi sonunda ceza soruşturmasının genişletilerek sürdürüleceği kaydedildi.

SIĞINAKLAR DAİREYE ÇEVRİLİP KİRAYA VERİLDİ

Öte yandan Esenyurt'ta dere yatağında bulunan bölgeye imar izni verildiği, sığınak olması gereken yerlerin dairelere çevrilerek kiraya verildiği, dere istinat duvarlarının delindiği iddialarıyla ilgili yetkililerin hazırlayacağı raporlar doğrultusunda sorumluluk tespit edilmesi halinde görevi ihmal ve kötüye kullanma suçlamasıyla soruşturma açılabileceği öğrenildi.