"Esenyurt'taki iş yeri baskınına ilişkin tüm zanlılar yakalandı"
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Esenyurt'taki tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı olaya ilişkin aranan son 2 şüpheli T.Ö. ve A.Ö'nün de yakalandığını açıklayarak, "Olayla ilgili şüphelilerin tamamı gözaltında." ifadesini kullandı.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayın şüphelilerinden T.Ö. ve A.Ö'nün, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandığını kaydetti.
Yerlikaya, "Olayın şüphelilerinden M.Ö ve S.Ö'den sonra T.Ö. ve A.Ö de yakalandı. Olayla ilgili şüphelilerin tamamı gözaltında." bilgisini paylaştı.
Bu konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında bulunan 35 bin 368 hesabın incelendiğini de açıklayan Bakan Yerlikaya, bunların 9 bin 220'sinin "bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesap", 5 bin 136'sının FETÖ, 2 bin 898'inin ise PKK bağlantılı hesap olduğunu belirtti.
Yerlikaya, "Olumsuz algı oluşturmak için boşuna çabalamayın. Güvenlik güçlerimiz toplum düzenini bozanları, suç işleyenleri hukuk önüne çıkartmaya kararlıdır. Suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam edecektir." ifadelerini kullandı.
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