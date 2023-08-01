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01 Ağustos 2023 Salı 12:28:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2023 Salı 12:28:00

Esenyurt'ta tekel bayisindeki silahlı kavgayla ilişkin gözaltı sayısı 9 oldu

Kaynak: AA

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Esenyurt'ta tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında, olayın ardından şüphelilerin kaçmasına yardım ettikleri belirtilen 4 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 9'a yükseldi.

Güzelyurt Mahallesi'nde 28 Temmuz'da meydana gelen olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Savcılığın talimatı üzerine silahlı kavgaya karışan 4 şüpheliye olayın ardından kaçmaları için yardım ve yataklık yaptıkları öne sürülen 4 kişi daha gözaltına alındı.

Söz konusu şüpheliler, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

NE OLMUŞTU?

Esenyurt'ta 28 Temmuz'da tekel bayisine giden gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24) ile yanında bulunan Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti.

Şüpheliler olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından yapılan çalışmada şüphelilerden M.Ö, S.Ö, T.Ö. ve A.Ö, yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilmişti.

Şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği iddia edilen H.A. da soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Etiketler : esenyurt tekel bayisi kavga gözaltı
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