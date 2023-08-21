Esenyurt'ta kültür merkezinde yangın
Kaynak: AA
İstanbul Esenyurt'taki Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.
Anka Kuşu Sokak'ta bulunan Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun duman oluştu.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
#SONDURUM İstanbul Esenyurt'taki Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. pic.twitter.com/vnjMi5VEfT— 24 TV (@yirmidorttv) August 21, 2023
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, binada hasar oluştu.
Ekiplerin, soğutma çalışması devam ediyor.
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