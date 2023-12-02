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Esenyurt'ta çocuğuyla yürüyen kadını taciz etmişti: O sapık tutuklandı
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02 Aralık 2023 Cumartesi 21:01:00 - Güncelleme:02 Aralık 2023 Cumartesi 21:01:00

Esenyurt'ta çocuğuyla yürüyen kadını taciz etmişti: O sapık tutuklandı

Kaynak: AA

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yolda çocuğuyla beraber yürüyen kadına cinsel tacizde bulunan zanlı tutuklandı.

Esenyurt'ta yolda yürüyen kadına cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymaniye Mahallesi'nde bir kadına yönelik taciz görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kucağında çocuk olan kadının, yürürken yanına yaklaşan aracın sürücüsü tarafından cinsel tacize uğradığını tespit etti.

Ekipler, otomobilin plaka bilgilerinden kimliğini belirledikleri şüpheli F.K'yi yakaladı.

Emniyete götürülen zanlının, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "evden hırsızlık" ve "dolandırıcılık" gibi suçlardan çok sayıda kaydı bulunduğu belirlendi.

Şüpheli F.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

VALİ GÜL'DEN PAYLAŞIM

İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından olaya ilişkin bir haber paylaşımını alıntılayarak, şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Bu arada, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, ara sokakta aracıyla manevra yaptıktan sonra kadının geçmesini bekleyen ve arkasından cinsel tacizde bulunan şüphelinin, otomobiliyle uzaklaşması yer alıyor.

Etiketler : istanbul esenyurt TACİZ YAKALAMA
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