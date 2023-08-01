Esenyurt'ta bir işyerinde yaşanan kan dondurucu olayda 4 kişi kurşun yağdırmış, Batuhan Bayındır (20), Yunus Emre Erzen (24) hayatını kaybederken, Yusuf Erzen (21) ise yaralanmıştı. Güvenlik kameralarına da yansıyan cinayetle ilgili inceleme başlatan polis, 4 zanlıyı ve onlara yardım ve yataklık eden 5 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılardan Murat Ö. Büyükçekmece Adliyesi'ne getirildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.