Esenyurt tekel bayi cinayeti zanlılarından Murat Özer tutuklandı
Esenyurt'ta kan donduran cinayete ilişkin gözaltına alınan zanlılardan adliyeye sevk edilen Murat Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Esenyurt'ta bir işyerinde yaşanan kan dondurucu olayda 4 kişi kurşun yağdırmış, Batuhan Bayındır (20), Yunus Emre Erzen (24) hayatını kaybederken, Yusuf Erzen (21) ise yaralanmıştı. Güvenlik kameralarına da yansıyan cinayetle ilgili inceleme başlatan polis, 4 zanlıyı ve onlara yardım ve yataklık eden 5 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılardan Murat Ö. Büyükçekmece Adliyesi'ne getirildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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