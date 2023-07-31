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Esenyurt genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi
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31 Temmuz 2023 Pazartesi 22:29:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2023 Pazartesi 22:29:00

Esenyurt genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi

Kaynak: AA

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Esenyurt'ta, polis ekiplerince "asayiş ve dar alan uygulaması" gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünün koordinasyonunda, ilçede belirlenen yerlerde yapılan uygulama kapsamında bazı araçlar durduruldu.

Araçlarda bulunan sürücüler ve yolcuların üstleri aranırken motorlu yunus polisleri de ilçe genelinde bazı kişilerin kimliklerini kontrol etti.

Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılan vatandaşlar polisin bu uygulamasına destek verdi.

Esenyurt genelinde bu tür uygulamaların sıklıkla yapılacağı öğrenildi.

Etiketler : esenyurt esenyurt polisekipleri esenyurt asayiş gbt
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