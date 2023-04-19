Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na tepki... "Özür dilemeye davet ediyorum"

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem imamoğlu'na sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Göksu, "CHP'li İBB Başkanını, hem Sarayburnu'na koyduğu silüetleri kaldırmaya, hem de bu konuda herkesten özür dilemeye davet ediyorum." notunu düştü.

AK Partili Göksu, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul, tarihi ile kültürü ile insanın hafızasında özenli ve çok istisnai bir yere sahip şehirdir. Bu şehri yönetenlerin öncelikle bu tarihin ve kültürün kendilerine bırakmış olduğu büyük mirasın şuurunda olması gerekiyor. İstanbul camiler şehridir, İstanbul'da camiler fethin sembolüdür ve camiler bizim inancımızda kutsal mekanlardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul halkının en çok geldiği ve gezdiği yerlerde cami silüetlerini ayakların altına alacak şekilde silüetlendirip gezinti alanlarına koyması hem halkımız tarafından hem de vicdanımız tarafından kabul edilemeyecek bir husustur. Evet biliyoruz Cumhuriyet Halk Partisi kutsallarımız konusunda özensizdir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi burada bir özensizlik gösterip, bir ihmali söz konusuysa İstanbul halkından özür dileyerek bu silüetleri hemen kaldırması gerek. Üzerinde hiçbir zaman haç olmayan Aya İrini'nin üzerine haç ekleyerek silüetlendirilip meydanlara yapılmasının ne anlama geldiğini anlamak istiyoruz. Bu tarih şuurundan yoksun bir şekilde, özensiz bir şekilde yapıldıysa bunun da hemen kaldırılması gerekir. Umarım bir kasıt yoktur. Bir kasıt söz konuysa da bunu da İstanbulluların vicdanına havale ediyorum."