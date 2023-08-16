Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi Surname Restoran'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24'üncü yılı dolayısıyla düzenlediği "Hayat Kurtaran Dönüşüm" konulu basın toplantısında, ilçedeki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Van depreminden sonra Türkiye'de kentsel dönüşümle ilgili çok önemli bir sürecin başladığını, bu sürece destek ve katkı verenlerden birinin de Esenler Belediyesi olduğunu anlatan Göksu, o dönemden itibaren kentsel dönüşümle ilgili büyük çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Göksu, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra vatandaşlardan, evlerinin depreme dayanıklı olup olmadığının kontrol edilmesi için belediyeye günlük binleri aşan müracaat geldiğini aktararak, bu sayının sonra azaldığını, talep olmasa da bu işin belediyenin görevi olduğunu kaydetti.

Vatandaşların, binaların da bir ömrü olduğuna odaklanması gerektiğini dile getiren Göksu, yakın zamanda yeni başlayacakları projeyle ilgili evlere giderek devletin ve belediyenin kentsel dönüşümde sunduğu imkanları anlattıklarını belirtti.

Göksu, kentsel dönüşümle ilgili en çok uğraştıkları konunun vatandaş değil siyaset olduğuna işaret ederek, siyasetçilere "Kentsel dönüşümü siyaset üstü düşünün." çağrısında bulundu. Göksu, İstanbul'da kentsel dönüşüm projelerine ilişkin açılan 1537 davanın yüzde 60'ının CHP, İBB ve şehir plancıları tarafından yapılan başvurularla ilgili olduğunu aktardı.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE 3 YOL



Esenler Belediye Başkanı Göksu, 2012'de büyük dönüşüm hamlesine başladıklarını ve kendilerine 3 yol belirlediklerini anlatarak, "Vatandaşa rehberlik yapalım, dedik. Mesela, şehrin planını vatandaşın dönüştüreceği şekilde planlayalım. Planla kentsel dönüşümü teşvik edecek bir altyapı kuralım. Hemen Esenler'in planları değiştirdik. Kentsel dönüşüme göre zaman ayarlı planlar yaptık. Kentsel dönüşüme girersen, binanı dönüştürürsen, şu kadar metrekare parsel toplarsan sana yüzde 20 imar artışı veriyoruz dedik." ifadelerini kullandı.

İkinci seçenek olarak vatandaşlara özel şirketlerle kendi evlerini dönüştürme imkanı sunduklarını dile getiren Göksu, bu süreçte vatandaşlara kira, her türlü hukuk ve danışmanlık desteği verdiklerini kaydetti.

Göksu, üçüncü seçenek olarak da eski dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi KİPTAŞ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Esenler Belediyesi iş birliğinde kamu eliyle dönüşüm yaptıklarını anlattı.

10 BİN 486 KONUTUN HAK SAHİBİYLE KENTSEL DÖNÜŞÜM SÖZLEŞMESİ İMZALANDI



İlçedeki kentsel dönüşüme ilişkin rakamları paylaşan Göksu, şöyle devam etti:

"Dönüşen konut sayımız yaklaşık 60 bin. Dönüşmesi gereken konut sayımız 92 bin 200 civarındaydı. En acil dönüştürmemiz gereken 16 bin 500 konutumuz var. Donatı alanları üzerinde oldukları için bunlar kendilerini dönüştürme imkanına sahip değiller. Yani kendisi yıksa da yerine yapamıyor. En acil olan bunları dönüştürmek. Şu anda sadece bir yılda taşıdığımız konut sayısı 4 bin. Esenler'de mahalle mahalle, sokak sokak, ne, nerede, nasıl dönüşecek, hepsi belirlendi."

Göksu, acil dönüştürülmesi gereken 16 bin 500 konuttan 10 bin 486'ünün hak sahibinin kentsel dönüşüm için belediyeyle sözleşme imzaladığını aktardı.

Sadece belediye eliyle değil vatandaşla da kentsel dönüşüm projesi yapmak istediklerini, bunun için kentsel dönüşümle ilgili rehberlik hizmetlerinin yer aldığı broşürleri evlere dağıtacaklarını dile getiren Göksu, evini dönüştürmek isteyen vatandaşın dönüşüme nasıl katılacağını burada görebileceğini anlattı.

Göksu, toplantının ardından basın mensuplarıyla kentsel dönüşüm kapsamında yıkımın sürdüğü Oruçreis Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Devam eden yıkım çalışmalarını izleyen Göksu, bölgede yapılacak projeye ilişkin bilgi de verdi.