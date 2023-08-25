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25 Ağustos 2023 Cuma 11:57:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2023 Cuma 11:57:00

Esas Holding'den deniz kazası geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Kaynak: AA

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Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın bir deniz kazası geçirdiği ve sağlık durumlarının takip edildiği bildirildi.

Esas Holding'den Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın geçirdiği kazaya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, 24 Ağustos 2023 tarihinde tatilleri sırasında bir deniz kazası geçirmiştir. Tedavileri devam etmekte olup sağlık durumları takip edilmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir."

Etiketler : ali sabancı vuslat sabancı kaza esas holding
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