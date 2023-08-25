Esas Holding'den deniz kazası geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Kaynak: AA
Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın bir deniz kazası geçirdiği ve sağlık durumlarının takip edildiği bildirildi.
Esas Holding'den Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın geçirdiği kazaya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, 24 Ağustos 2023 tarihinde tatilleri sırasında bir deniz kazası geçirmiştir. Tedavileri devam etmekte olup sağlık durumları takip edilmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir."
- Muş ve Bitlis'te Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü coşkusu yaşanıyor
- Başkan Erdoğan ve Putin görüşmesiyle ilgili Kremlin'den açıklama
- İstanbul'da gıda güvenliğine yönelik denetimler yapıldı
- İstanbul'da usulsüz siren-çakar kullanan araçlara yönelik denetim yapıldı
- İklim Kanunu teklifi, yeni yasama döneminde TBMM gündemine gelecek
- Esas Holding'den deniz kazası geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama