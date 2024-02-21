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21 Şubat 2024 Çarşamba 09:15:00 - Güncelleme:21 Şubat 2024 Çarşamba 09:15:00

Eş başkanlar tutuklandı... DEM ilçe binası PKK ini çıktı! Hücre evi gibi...

Kaynak: AKŞAM

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Esenyurt DEM ilçe binasına polis operasyon düzenledi. Binada Öcalan posterleri ve örgüt paçavraları ele geçirildi. İlçe eş başkanları Bahar Karataş ve Fatih Ergün tutuklandı.

Sosyal medyada terör propagandası yapan DEM Parti Esenyurt İlçe eş başkanları Bahar Karataş ve Fatih Ergün, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, DEM Esenyurt ilçe başkanlığının yanı sıra iki adreste daha aramalar yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, aramalarda çok sayıda yasaklı yayın, gazete ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraf ve posterleri ile dijital materyaller ele geçirildiği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edilen eş başkanlar Karataş ve Ergün, terör propagandası yapmak suçlamasıyla tutuklandı.

Etiketler : esenyurt dem parti terör propagandası teröristbaşı abdullah öcalan
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