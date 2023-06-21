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21 Haziran 2023 Çarşamba 15:38:00 - Güncelleme:21 Haziran 2023 Çarşamba 15:38:00

Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde evlere sıçrayan yangına müdahale ediliyor

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Erzurum'un Pazaryolu ilçesindeki kırsal mahallede çıkan ve evlere sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Köşeyolu Mahallesi'ndeki bitişik evlerin olduğu bölgede, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki evlere de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, vatandaşların desteğiyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Söndürme çalışmalarına ilçeye yakın olan İspir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinden de destek istendi.

Etiketler : Erzurum yangın itfaiye
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