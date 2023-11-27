Erzurum'un bazı ilçelerinde eğitim öğretime 1 gün ara verildi
Kaynak: TRT Haber
Erzurum'un Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde hava şartları nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.
Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Aziziye, Palandöken, Yakutiye ilçelerine bağlı ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süre ile ara verildi.
Ayrıca Valilik açıklamasında, hamile, engelli veya kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin 1 gün süreyle idari izinli sayılacağını duyurdu.
Kamuoyuna Duyurulur pic.twitter.com/7NvTkvnQ76— T.C.Erzurum Valiliği (@ErzurumValiligi) November 27, 2023
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