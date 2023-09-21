Erzurum'da PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu
Kaynak: AA
Erzurum'da, yürütülen çalışmalar neticesinde bir PKK'lı terörist ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca örgüt mensuplarına yönelik yürütülen ikna çalışmaları sonucu, bir teröristin kendiliğinden güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.
Erzurum Jandarma Komutanlığı ekiplerince teslim olması sağlanan teröristin Şırnak'taki Habur Sınır Kapısı'ndan alınarak kente getirildiği bildirildi.
Ailesiyle görüştürülen PKK'lı terörist, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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