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19 Eylül 2023 Salı 07:18:00 - Güncelleme:19 Eylül 2023 Salı 07:18:00

Erzurum'da otomobil dereye devrildi: 2 ölü

Kaynak: AA

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Erzurum'un Tortum ilçesinde dereye devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

M.A. idaresindeki 44 ADH 276 plakalı otomobil, Tortum-Uzundere kara yolu Şahin Tepesi mevkisinde dereye devrildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü M.A. ile araçtaki Y.K, M.B, M.K. ve Y.Ö.Y. yaralandı.

Ambulanslarla Uzundere Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü M.A. ile Y.Ö.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılar ise tedavileri için kentteki hastanelere sevk edildi.

Etiketler : Erzurum Tortum otomobil depre Dere kaza ölü yaralanan trafik
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