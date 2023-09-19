Erzurum'da otomobil dereye devrildi: 2 ölü

M.A. idaresindeki 44 ADH 276 plakalı otomobil, Tortum-Uzundere kara yolu Şahin Tepesi mevkisinde dereye devrildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü M.A. ile araçtaki Y.K, M.B, M.K. ve Y.Ö.Y. yaralandı.

Ambulanslarla Uzundere Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü M.A. ile Y.Ö.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılar ise tedavileri için kentteki hastanelere sevk edildi.