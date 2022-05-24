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24 Mayıs 2022 Salı 13:05:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2022 Salı 13:05:00

Erzurum'da HES barajı borusundaki sızma heyelana yol açtı

Kaynak: AA

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Erzurum'un Tortum ilçesinde HES barajı borusundaki sızmadan kaynaklı heyelan meydana geldi. İlçeye bağlı Pehlivanlı Mahallesi'ndeki 10 ev tedbir amaçlı boşaltılırken Bağbaşı ve Pehlivanlı mahalleleri arasında bulunan 2 köprü kullanılamaz hale geldi.

Erzurum'un Tortum ilçesinde HES barajı borusundaki sızmadan kaynaklı heyelan meydana geldi.

Bağbaşı ve Pehlivanlı mahalleleri sınırındaki barajın borusundan sızan suyun yol açtığı heyelan nedeniyle mahalleler arasında bulunan iki köprü kullanılamaz hale geldi.

Bağbaşı Mahallesi'ndeki mezarlıklar ile Pehlivanlı Mahallesi'nde bulunan alabalık tesisinin de zarar gördüğü heyelandan sonra dere yatağında biriken sular, iş makineleriyle tahliye edildi.

Ayrıca heyelan tehlikesi nedeniyle Pehlivanlı Mahallesi'ndeki 10 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

Bölgeye sevk edilen Devlet Su İşleri (DSİ), Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Karayolları ve jandarma ekipleri çalışmalarına başladı.

Etiketler : Erzurum HES barajı borusu heyelan
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