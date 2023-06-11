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11 Haziran 2023 Pazar 10:49:00 - Güncelleme:11 Haziran 2023 Pazar 10:49:00

Erzurum'da 4,6 büyüklüğünde deprem!

Kaynak: AA

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Erzurum'da saat 10.41'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Erzurum'un Aziziye ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,04 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Etiketler : erzurum deprem afad
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