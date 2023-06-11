Erzurum'da 4,6 büyüklüğünde deprem!
Kaynak: AA
Erzurum'da saat 10.41'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Erzurum'un Aziziye ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,04 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 11, 2023
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Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Aziziye (Erzurum)
Tarih:2023-06-11
Saat:10:41:03 TSİ
Enlem:40.125 N
Boylam:40.978 E
Derinlik:7.04 km
Detay:https://t.co/Y49MeDPYjl@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi