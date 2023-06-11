Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Erzurum'un Aziziye ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,04 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.