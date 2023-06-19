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19 Haziran 2023 Pazartesi 14:53:00 - Güncelleme:19 Haziran 2023 Pazartesi 14:53:00

Erzurum'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Kaynak: TRT Haber

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Erzurum'un Aşkale ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14:43'de, Erzurum'un Aşkale ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, yerin 12,52 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Etiketler : erzurum aşkale deprem
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