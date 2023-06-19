Erzurum'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Kaynak: TRT Haber
Erzurum'un Aşkale ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14:43'de, Erzurum'un Aşkale ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, yerin 12,52 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 19, 2023
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Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Aşkale (Erzurum)
Tarih:2023-06-19
Saat:14:43:24 TSİ
Enlem:39.908 N
Boylam:40.736 E
Derinlik:12.52 km
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