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12 Haziran 2023 Pazartesi 20:08:00 - Güncelleme:12 Haziran 2023 Pazartesi 20:08:00

Erzurum'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: AA

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Erzurum'un Karayazı ilçesinde, yasa dışı yollar ile Türkiye'ye girmiş olan 20 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe kırsalında icra edilen önleyici kolluk faaliyeti kapsamında, yaya olarak ilerlemeye çalışan düzensiz göçmenleri fark etti.

Yakalanan Afganistan uyruklu 20 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Etiketler : Erzurum Düzensiz göçmen karayazı
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