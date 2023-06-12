Erzurum'da 20 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: AA
Erzurum'un Karayazı ilçesinde, yasa dışı yollar ile Türkiye'ye girmiş olan 20 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Erzurum'un Karayazı ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe kırsalında icra edilen önleyici kolluk faaliyeti kapsamında, yaya olarak ilerlemeye çalışan düzensiz göçmenleri fark etti.
Yakalanan Afganistan uyruklu 20 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığımız ve Emniyet Müdürlüğümüzce ilçemiz kırsalında icra edilen önleyici kolluk faaliyeti kapsamında Afganistan uyruklu toplam 20 yetişkin erkek düzensiz göçmen yakalanmıştır.������ pic.twitter.com/2yXfdSnjH6— T.C Karayazı Kaymakamlığı (@karayazikymkmlk) June 12, 2023