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16 Ocak 2024 Salı 16:33:00 - Güncelleme:16 Ocak 2024 Salı 16:33:00

Erzurum-Tekman kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Kaynak: AA

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Erzurum'u Tekman ilçesine bağlayan kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Tekman Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Erzurum-Tekman yolunun olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapatıldığı duyuruldu.

İlçeye ulaşım, alternatif güzergahlardan sağlanıyor.

Etiketler : tipi nedeniyle kapatıldı
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