16 Ocak 2024 Salı 16:33:00 - Güncelleme:16 Ocak 2024 Salı 16:33:00
Erzurum-Tekman kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Kaynak: AA
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Erzurum'u Tekman ilçesine bağlayan kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Tekman Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Erzurum-Tekman yolunun olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapatıldığı duyuruldu.
İlçeye ulaşım, alternatif güzergahlardan sağlanıyor.
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