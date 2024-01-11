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11 Ocak 2024 Perşembe 21:14:00 - Güncelleme:11 Ocak 2024 Perşembe 21:14:00

Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışı

Kaynak: AA

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Erzurum, Kars ve Ardahan'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Beyaza bürünen kentte, vatandaşlar aniden bastıran yoğun kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.

Etkisini sürdüren kar yağışı altındaki Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese ve Yakutiye Medresesi gibi tarihi yerleri dronla görüntülendi.

Belediye ekipleri, yollarda ve kaldırımlarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Kars

Kars'ta akşam saatlerinde etkili olan kar etrafı beyaza bürüdü.

Sarıkamış ilçesinde de kar yağışı başladı. Akşam saatlerinde yağan her tarafı beyaza bürüdü.

Bazı vatandaşlar kar yağışına hazırlıksız yakalandı.

Ardahan

Ardahan'da da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Etraf beyaza bürünürken park halindeki araçların üstü karla kaplandı.

Etiketler : kar yağışı Erzurum Kars ARDAHAN
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