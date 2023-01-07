VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
‘Veda Mektubu'na güçlü kadro
Bakan Kurum, Manavgat'ta 2021'deki yangın sonrası inşa edilen evleri inceledi
Terör örgütü üyeleri sınırda yakalandı
Fuat rolünün karakterini sevmiş
Tabletler yoktu hayaller vardı
6'lı masa cumhurbaşkanı değil sekreter arıyor!
Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerine çevrildi
Çanakkale'de tarımsal sulamada da kullanılan barajda su seviyesi düştü
İstinaf, İstanbul'daki suç örgütü davasında verilen cezaları hukuka uygun buldu
MTV ve yapılandırma taksit ödemeleri için son tarih 31 Ocak
MEB, kayıtsız öğrenciler için otomatik takip sistemini devreye aldı
Türkiye'nin "arıcılık haritası" oluşturuldu
Hollanda'nın Rotterdam Limanı'nda bir haftada yaklaşık 5 ton kokain ele geçirildi
Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta soğuk hava ve kar etkisini sürdürüyor
Sağlık Bakanlığı, muayenehane hekimleriyle ilgili kota sınırlamasını kaldırdı
"Türkiye teknoloji tabanlı girişimcilikte çok farklı noktalara gelecek"
Japonya'da toplam Kovid-19 vaka sayısı 30 milyonu geçti
Bakan Nebati duyurdu: Vergi denetiminde rekor kırıldı
Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kuruluna atama yapıldı
Eren Abluka Sonbahar-Kış-20 operasyonu başlatıldı
Bakan Soylu: Terör sadece bizi birbirimize düşüren bir anlayış ortaya koymadı
Devlet memurlarının bu yıla ilişkin yemek bedelleri belirlendi
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
Sanat aşkına
07 Ocak 2023 Cumartesi 11:30:00 - Güncelleme:07 Ocak 2023 Cumartesi 11:30:00

Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta soğuk hava ve kar etkisini sürdürüyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu.

Erzurum

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü Erzurum'da, ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

Soğuk hava nedeniyle bazı yollarda ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

Ardahan

Ardahan'da soğuk hava ve kar hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte soğuk hava nedeniyle akarsu ve çeşmeler buz tuttu. Yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oluyor.

Kars

Sarıkamış ilçesinde ise akşam etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Beyaz örtüyle kaplanan ilçede, belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Ağrı

Ağrı'da da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentte, sabaha doğru kar yağışı etkili oldu. Kısa süreliğine etkili olan kar nedeniyle dağlar beyaz örtüyle kaplandı.

Etiketler : erzurum ardahan kars ağrı
Defne Samyeli: Hayatımda müzik var

Defne Samyeli: Hayatımda müzik var
Kırmızılı Begüm!

Kırmızılı Begüm!
Başrolsüz gala

Başrolsüz gala
Emina'nın kalbinin direktörü!

Emina'nın kalbinin direktörü!
Dublör kullanmadı

Dublör kullanmadı
40 yaşa 40 altın

40 yaşa 40 altın
Neslican'a geri sayım

Neslican'a geri sayım
İbrahim Çelikkol ile Natali Yarcan aşkının ilk fotoğrafı

İbrahim Çelikkol ile Natali Yarcan aşkının ilk fotoğrafı
Pullu Ece

Pullu Ece

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX