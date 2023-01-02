VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Su endişesi tüm yurda yayıldı
50 bin yıl sonra yeniden geliyor!
Ege Denizi'nde deprem
Grip salgınının yaşandığı Avrupa'da ilaç temininde sıkıntılar baş gösteriyor
Emtia piyasasında yılın son haftasında genel olarak pozitif bir seyir izlendi
Kamu görevlileri emeklilik belgelerini Hizmet Takip Programı üzerinden gönderebilecek
02 Ocak 2023 Pazartesi 11:00:00 - Güncelleme:02 Ocak 2023 Pazartesi 11:00:00

Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta dondurucu soğuklar nedeniyle bazı dere ve nehirlerin bir kısmı buz tuttu.

ERZURUM

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 11 derece ölçüldüğü Erzurum'da bazı camilerin bahçesindeki şadırvanlar ile sokaklardaki tarihi çeşmelerin etrafı buzla kaplandı.

Soğuk nedeniyle araçlar ile bazı ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu.

Kar kalınlığı Palandöken Kayak Merkezi'nde 21, Konaklı Kayak Merkezi'nde ise 10 santimetre ölçüldü.

AĞRI

Ağrı'da dondurucu soğukların etkisiyle Murat Nehri ve derelerin yüzeyi buzla kaplandı.

İş yeri camlarının buz tuttuğu kentte, bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniyelerle örttü.

ARDAHAN

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 18 dereceye düştüğü Ardahan'da soğuk nedeniyle yol ve kaldırımlar buz tuttu.

Kura Nehri yüzeyinin büyük bölümünde buzlanma oluştu.

KARS

Kars'ta soğuk hava nedeniyle bir çok dere ve gölet dondu.

Bitki ve ağaçlarda kırağı meydana gelirken, yaban kuşları donan alanlarda yiyecek bulmakta güçlük çekti.

Bazı vatandaşlar araçlarının üzerini battaniye ve halılarla örttü.

Etiketler : erzurum ağrı ardahan kars soğuk hava
Ailesine hediye aldı

Ailesine hediye aldı
İşin Aslı VIP

İşin Aslı VIP
Ali Demir 8 oldu

Ali Demir 8 oldu
Özel fotoğrafçı tuttu

Özel fotoğrafçı tuttu
Hollywood eğitimi

Hollywood eğitimi
Büşra Targaryen!

Büşra Targaryen!
Telefonun başında bekledi

Telefonun başında bekledi
2022'de 55 konser!

2022'de 55 konser!
Çekimler tamamlandı

Çekimler tamamlandı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX