Erzincan'dan deprem bölgesine komandolar gönderildi
Kaynak: AA
Erzincan'da, Refahiye Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli 91 personel, çalışmalara destek olmak için deprem bölgesine sevk edildi.
Hatay'da yürütülen arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere sabahın ilk ışıklarında yola çıkan Refahiye Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli 91 Mehmetçik, Yıldırım Akbulut Havalimanı'na geldi.
Erzincan Valisi Mehmet Makas, uğurlamada, komandolara verecekleri desteklerden dolayı teşekkür edip yollarının açık olmasını diledi.
Vali Makas'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Mehmet Deniz Arabacı, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedeoğlu ve askeri personel katılımıyla komandolar, dualar eşliğinde Hatay'a uğurlandı.
- "Medikal ürünler, temel yaşam maddeleri ve iş makinelerini bölgeye en kısa sürede ulaştırıyoruz"
- İskenderun Limanı'ndaki yangın kontrol altına alındı
- OHAL kararı Meclis Başkanlığı'na sunuldu
- Deprem bölgesine yapılacak ayni yardımlar için AFAD il müdürlüklerine başvurulabilecek
- Deprem bölgesine 1 milyar 639 milyon 774 bin 16 lira acil durum ödeneği gönderildi
- "Gaziantep'te 900 enkazın tamamında arama kurtarma faaliyeti yürütülmekte"