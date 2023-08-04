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04 Ağustos 2023 Cuma 14:53:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2023 Cuma 14:53:00

Erzincan'da zift yüklü tanker devrildi

Kaynak: AA

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Erzincan'ın Tercan ilçesinde devrilen zift yüklü tankerin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

F.T. idaresindeki 72 DU 566 plakalı zift yüklü tanker, Erzurum-Erzincan kara yolu Yaylacık mevkiinde devrildi. F.T'nin yaralandığı olayda devrilen tankerdeki zift yola saçıldı.

Çevredekilerin durumu bildirmesiyle bölgeye, polis, jandarma, AFAD, itfaiye, Karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan tanker sürücüsü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Tercan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay nedeniyle jandarma ve polis ekipleri yolu bir süre trafiğe kapattı. Kazadan dolayı yolda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Karayolları ekiplerinin yoldaki zift üzerine toprak atmasıyla ulaşım kontrollü olarak yeniden sağlandı.

Etiketler : Erzincan devrilen zift yüklü sürücüsü yaralandı
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