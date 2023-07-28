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28 Temmuz 2023 Cuma 15:05:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2023 Cuma 15:05:00

Erzincan'da yol kesme ve bombalı eyleme katılan teröriste müebbet ve 327 yıl hapis

Kaynak: AA

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Erzincan'da terör örgütü PKK'nın 8 yıl önce Kemah ilçesindeki yol kesme eylemi ve sivil vatandaşların şehit edilmesi olayının yanı sıra bombalı eyleme katıldığı öne sürülen terörist İlçin, 2 kez müebbet ile 327 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Fatma İlçin, bağlı bulunduğu Şırnak T Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, İlçin'in üzerine atılı suçlardan cezalandırılmasını talep etti.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan İlçin, hakkındaki suçlamaları reddedip, suçsuz olduğunu öne sürerek beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Fatma İlçin'i, "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" ve yol kesme eyleminde maktul Makbule Vural'e karşı eyleminden "Tasarlayarak kasten öldürmek" suçlarından ayrı ayrı müebbet hapisle cezalandırdı.

Mahkeme ayrıca İlçin'in diğer eylemleri nedeniyle "Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 26 yıl 8 ay, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan 15 yıl, "Nitelikli yağma" suçundan 270 yıl, "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak kullanmak" suçundan 3 yıl 9 ay ile 100 lira adli para cezası, "Mala zarar vermek" suçundan 7 yıl 6 ay ve "Kamu malına zarar vermek" suçundan 5 yıl olmak üzere 327 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet ayrıca İlçin'in hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Terörist Fatma İlçin'in Kemah ilçesi Acemoğlu mevkisinde 27 Ağustos 2015'de terörist grup ile yol kesme eylemi gerçekleştirip Makbule Vural'ın şehit edilmesi olayına karıştığı ve 9 Ağustos 2015'de Erzincan-Divriği seferini yapan treni el yapımı bomba ile patlatan terörist grup içinde yer aldığı belirtildi.

Etiketler : Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi Terörist Fatma İlçin Kemah ilçesi Acemoğlu mevkisi
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