Erzincan'da maden sahasında heyelan: 9 işçi aranıyor!

Erzincan'da maden sahasında heyelan! Bakan Bayraktar: Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlamış değiliz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen heyelanda göçük altında kalan 9 işçinin arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Bakan Bayraktarın açıklamalarından öne çıkanlar...

Son 24 saat arama kurtarmayla alakalı özellikle manganez ocağındaki 3 çalışanımız için yoğun bir çalışma devam ediyor

6 işçimiz dere yatağında, 3 işçimiz manganez ocağında. İşçilerin olabileceği yerlere yoğunlaşıyoruz. Toprağın kaldırılması önceliğimiz Suda halk sağlığını tehdit edecek durum yok Olayın kök nedenleri ayrıntılı şekilde araştırılıyor

Her gün farklı lokasyonlardan suyla alakalı 9 ayrı lokasyondan ölçüm yapıyoruz ve ölçüm alıyoruz

Özellikle temiz suyun buradaki dere havzasına karışmadan daha farklı yollarla aktarılmasıyla alakalı da özellikle DSİ'nin koordinasyonunda ve kontrolünde ciddi bir çalışmayı yürütüyoruz

Ayrıntılar geliyor...