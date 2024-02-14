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14 Şubat 2024 Çarşamba 16:15:00 - Güncelleme:14 Şubat 2024 Çarşamba 16:15:00

Erzincan'da altın madenindeki faciadan yeni görüntüler: Toprak altında kalmaktan son anda kurtuldular

Kaynak: AA

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Erzincan İliç'teki maden ocağında meydana gelen faciadan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Hafriyat kamyonları toprak altında kalmaktan son anda kurtuldu. İşte o anlar...

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madenindeki toprak kaymasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, hafriyat kamyonlarının toprak altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu görüldü.

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 2010 yılı Aralık ayından beri altın üretimi yaptığı Çöpler Maden Sahası'nda çıkarılıp istiflenen toprak, dün saat 14.28'de kaydı.

Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, saniyede 10 metre hızla 800 metrelik bir alana yayıldı. İlk belirlemelere göre 9 işçi toprak altında kaldı.

İşçilerin kurtarılması için AFAD, JAK, TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 339'u arama kurtarma, toplam 827 personel alanda görev yapıyor.

Çalışmalarda 5 dron, 2 kimyasal biyolojik ve nükleer araç, 5 metale duyarlı radar cihazı ve 5 kurtarma köpeği de kullanılıyor.

Kamyonlar kıl payı kurtuldu

Altın madenindeki toprak kaymasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, hafriyat kamyonlarının toprak altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu anlar yer aldı.

Etiketler : ERZİNCAN MADEN FACİA
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