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22 Eylül 2023 Cuma 20:24:00 - Güncelleme:22 Eylül 2023 Cuma 20:24:00

Erzincan'da 5 düzensiz göçmenin yakalandığı aracın sürücüsü tutuklandı

Kaynak: AA

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Erzincan'da takibe alınan araçtaki 5 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı, araç sürücüsü tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan ortak çalışmada, 24 plakalı aracı takibe aldı.

Durdurulan araçta yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 5 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri tarafından işlemlerinin ardından Erzurum Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan araç şoförü B.Y, "Göçmen kaçakçılığı yapma" suçundan emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Etiketler : erzincan göçmen kaçakcılığı tutuklama
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