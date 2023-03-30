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Erzincan ve Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
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30 Mart 2023 Perşembe 07:41:00 - Güncelleme:30 Mart 2023 Perşembe 07:41:00

Erzincan ve Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: AA

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Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Yozgat'ta meydana gelen otobüs kazasında ise 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Kar, tipi ve buzlanmanın etkili olduğu Erzincan-Sivas kara yolunun Kızıldağ mevkisinde Fatih Ö. idaresindeki 61 S 1236 plakalı Turay firmasına ait otobüs devrildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Refahiye ve Erzincan'daki hastanelere kaldırıldı.

OTOBÜS KONTROLDEN ÇIKTI

Sivas'tan Ankara'ya giden Ş.Y. (51) idaresindeki 58 FK 010 plakalı yolcu otobüsü, E-88 kara yolu Yozgat'ın Yerköy 100. Yıl Mahallesi Sanayi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.

Etiketler : Yozgat SİVAS KAZA ERZİNCAN

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