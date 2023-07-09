Erzincan-Sivas kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Kaynak: AA
Erzincan-Sivas kara yolu, sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Bölgede dünden bu yana etkisini gösteren yağış nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan Geçidi mevkisi tüneller bölgesinde heyelan meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye kara yolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Güvenlik güçleri, yolu ulaşıma kapattı.
Uzun araç kuyruğunun oluştuğu yolda, kara yolları ekiplerinin temizlik çalışması sürüyor.
Yoldaki son durum dron ile görüntülendi.
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