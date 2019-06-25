Erzincan merkezli 5 ildeki FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Erzincan merkezli 5 ilde, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Erzincan'ın yanı sıra Ankara, İzmir, Ağrı ve Sivas'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 3'ü muvazzaf, 4'ü meslekten ihraç edilen 7 askeri personelin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si savcılık sorguları sonrası çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA
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