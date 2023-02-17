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17 Şubat 2023 Cuma 10:00:00 - Güncelleme:17 Şubat 2023 Cuma 10:00:00

Ertuğrul Gazi FSRU, deprem sonrası gaz talebini karşılamak için tam kapasite çalıştı

Kaynak: AA

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Türk Bayraklı ilk yüzer depolama ve gazlaştırma (FSRU) gemisi Ertuğrul Gazi, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hasar gören hatların yeniden devreye alınması sürecinde gaz ihtiyacını karşılamak için tam kapasite çalıştı.

Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ'den (BOTAŞ) yapılan açıklamaya göre "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin akabinde, bölgede doğal gaz ana iletim hatlarında meydana gelen hasarların giderilmesi için BOTAŞ ekipleri ilk andan itibaren sahada 7 gün 24 saat esasına göre özverili şekilde çalıştı.

Bu kapsamda Hatay'ın Dörtyol ilçesi sınırları içerisinde yer alan Dörtyol Terminalinde sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) depolama ve gazlaştırma hizmeti veren Ertuğrul Gazi FSRU gemisi de depremler sonrasında gerekli kontroller yapıldıktan sonra ivedilikle devreye alındı.

Ertuğrul Gazi FSRU deprem sonrası bölgenin tüm ihtiyacını günlük maksimum gazlaştırma kapasitesi olan 28 milyon metreküplük gazlaştırma yaparak tek başına karşıladı.

Soğuk kış günlerinde arzın devamlılığının sağlanması adına en kritik zamanlarda kritik bir görev üstlenen Ertuğrul Gazi, deprem nedeniyle hasar gören hatların yeniden devreye alınma sürecinde sistemin devamlılığını sağladı.

ERTUĞRUL GAZİ ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNE 3,2 MİLYAR METREKÜPLÜK KATKIDA BULUNDU

Ertuğrul Gazi FSRU Gemisi, devreye alındığı 25 Haziran 2021'den bugüne kadar Türkiye'nin doğal gaz iletim sistemine 3,2 milyar metreküplük katkıda bulundu.

Uzunluğu 295 metre, yüksekliği 63 metre, büyüklüğü yaklaşık 3 futbol sahası kadar olan gemi, tek başına kış aylarında Türkiye'nin günlük doğal gaz tüketiminin yaklaşık yüzde 10'unu karşılayabiliyor.

Kendi sınıfında, dünyanın önde gelen sayılı gemileri arasında yer alan Ertuğrul Gazi, 110 milyon metreküp depolama ve 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesine sahip.

Etiketler : ertuğrul gazi fsru deprem asrın felaketi gaz

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