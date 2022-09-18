KKTC'den ABD'nin kararına tepki: Türkiye ile birlikte gerekli tedbirleri alacağız

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18 Eylül 2022 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:18 Eylül 2022 Pazar 13:11:00

Ersin Tatar'dan ABD'nin skandal kararına sert tepki: Türkiye ile birlikte gerekli tedbirleri alacağız

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ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırmasına tepki gösteren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 'Ada'da gerginlik ve kışkırtıcı faaliyetler artacak. Türkiye ve KKTC gerekli tedbirleri alacaktır' dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırma kararına tepki göstererek, "GKRY, 'düşman' olarak gördüğü KKTC ile Türkiye'ye yönelik yoğun bir şekilde silahlanma faaliyetlerine devam ederken, ABD'nin Güney Kıbrıs'a uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararı alması kabul edilemez olup bu kararı şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Habertürk TV yayınına bağlanan Cumhurbaşkanı Tatar, "Geçen yıl 'öldürücü olmayan' silahların satın alımı serbest bırakılmıştı. Zaten silahlanmakta olan GKRY şimdi bu kararla daha da silahlanacak. Ada'da gerginlik ve kışkırtıcı faaliyetler artacak. Türkiye ve KKTC gerekli tedbirleri alacaktır" dedi.

Tatar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"ABD'nin kararını gözden geçirmesi en büyük temennimiz. ABD'de yetkililerle görüşeceğiz. Bu kararın yanlışlığını anlatacağız. Barış ve huzur için yapılan tüm çabalar sekteye uğruyor. Bölgedeki Türk-Yunan dengesi bozulacak. Bu kararı şiddetle kınıyoruz.

Ekonomik olarak büyük yatırımı olan Ruslar, Ukrayna Savaşı nedeniyle AB ve ABD tarafından birçok yaptırıma uğradı. GKRY ve Rusya Ortodoks ağırlıklı iki yer. Hatta bazı akrabalıkları da var. Ancak GKRY AB üyesi olduğu için yaptırım kararlarına istemeyerek de olsa uymak zorunda kaldı. ABD bu kararla GKRY'i ödüllendiriyor."

Etiketler : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti AB ve ABD GKRY
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