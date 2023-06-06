Ersan Şen, Kılıçdaroğlu'nu bombaladı: Siyasi bir mevtadır
Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında girdiği bütün seçimleri kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'de artık bir işinin kalmadığını söyleyen hukukçu Ersan Şen, "Siyasi mevtadır an itibarıyla, hiçbir karşılığı yok." dedi.
Seçimlerden galip ayrılan Cumhur İttifakı, Türkiye'nin geleceğini şekillendirirken Millet İttifakı'nda durum pek iç açıcı değil. Seçim mağlubiyeti nedeniyle özellikle CHP'de yaşanan iç hesaplaşma giderek derinleşiyor. 12. seçimini de kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik parti tabanından istifa çağrıları geliyor.
TABAN GİT DEDİKÇE KALACAĞIM DİYOR
Ancak Kılıçdaroğlu, bu çağrıları dikkate almayarak her fırsatta 'devam' mesajı veriyor. Kılıçdaroğlu'nun değişim çağrılarını dikkate almayıp kendi bildiğini yapmaya devam etmesi ise CHP'de işleri daha da karıştırıyor. CHP'de hal böyleyken hukukçu Ersan Şen'den, Kılıçdaroğlu'yla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.
"KILIÇDAROĞLU SİYASİ MEVTADIR"
Sözcü TV ekranına konuk olan Şen, Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi mevta' olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu'nun işinin bittiğini de belirten Şen, CHP'ye gönül verenlerin gerekirse yeni bir parti kurma çalışmalarına başlaması gerektiğini ifade etti.
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