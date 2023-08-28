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28 Ağustos 2023 Pazartesi 17:23:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2023 Pazartesi 17:23:00

Eron Group: Yeni konut projeleri ile kiralık ev sayılarında önemli artış sağlanır

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Son dönemde Türkiye genelinde artan kiralık ev ihtiyacına yönelik çözüm arayışlarına Eron Group Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Polat da katıldı. Polat, yeni konut projelerinin inşasıyla kira sorunlarının çözülebileceği görüşünü paylaştı.

Polat, ülkede yaşanan kira sorunlarının konut piyasasının dinamiklerini etkilediğini belirterek, "Kira sorunları, hem kiracıları hem de ev sahibi olmayı düşünenleri zor durumda bırakan bir faktör haline geldi. Ancak bu soruna çözüm, inşaat sektörünün yeniden ivme kazanmasıyla mümkün olabilir" dedi. Yeni konut projelerinin inşasıyla kira sorununun aşılacağına dikkat çeken Polat, "Konut piyasasına yeni konutların kazandırılması, arzı artırarak kira fiyatlarının dengelenmesine yardımcı olabilir. Bu, hem kiracıların yükünü hafifletebilir hem de konut almayı düşünenler için daha ulaşılabilir fiyatlar sunabilir" şeklinde konuştu.

Ercan Polat, yeni konut projelerinin ekonomik büyümeye katkısına da değinerek, "Yeni inşa edilen konutlar, malzeme üreticilerinden taşeron firmalara kadar birçok sektörü hareketlendirebilir. İstihdam olanaklarının artması ve ekonominin canlanmasıyla genel ekonomik dengenin korunmasına da yardımcı olabilir" dedi.

Eron Group Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Polat'ın açıklamaları, kira sorunlarının inşaat sektöründeki yeni projelerle çözülebileceği görüşünü yansıtıyor. Yeni konutların inşasıyla beraber hem kira fiyatlarının düşebileceği hem de ekonomik büyümenin desteklenebileceği öne çıkıyor.

Etiketler : Eron Group konut kira
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