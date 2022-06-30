Erol Evcil operasyonundan yeni detaylar! Kasadan servet çıktı

Devleti 25 milyar lira zarara uğrattılar! Operasyonun perde arkası belli oldu! Böyle lüks ve şatafat görülmedi
Kaynak: Sabah
Demir-çelik fiyatlarını manipüle eden, tam 105 milyar liralık sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğratan 3 suç örgütüne operasyon düzenledi. İş insanı Nesim Malki cinayetinin azmettiricisi olduğu iddia edilen ve 'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltına alınan Erol Evcil'in 3 büyük demir-çelik firmasına 'çöktüğü' ortaya çıktı. Şirketleri ise akrabaları üzerine geçirdiği belirlendi. Devlete 4 milyar lira vergi borcu olan Evcil'in lüks yaşantısından ödül vermediği ortaya çıktı. Evcil, özel jetiyle gün içinde 5 ile seyahat yaparken, Hatay'dan et yemek için İstanbul'a gittiği tespit edildi. Evcil ayrıca eşini de günü birlik Paris'e jetiyle gönderdiği ortaya çıktı. Operasyonun ardından mahkeme kararıyla fabrika, konut ve işyerleri olan toplam 261 taşınmaza, şirketlere ve şahıslara ait 327 otomobil ve Erol Evcil'e ait uçağına el konuldu. Ayrıca 8 bin 690 hesap dondurulurken 39 şirkete kayyum atandı.
Demir-çelik fiyatlarını manipüle eden, tam 105 milyar liralık sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğratan suç örgütlerine düzenlenen operasyonda yakalanan Erol Evcil'in 3 büyük demir-çelik firmasına 'çöktüğü' ortaya çıktı
İskenderun'da kaldığı rezidansın yangın merdiveninden kaçmaya çalışırken Özel Harekat ekiplerince gözaltına alınan Evcil'in, liderliğini yaptığı suç örgütünün zor durumdaki fabrikaları hedef aldığı tespit edildi.
Örgütün işleyişi de çözüldü: İlk olarak, mali sıkıntı yaşayan tesisleri satın alma vaadi ile kira kontratı imzalanıyor. Tesise girdikten sonra demir-çelik ürünlerini piyasaya satıp gelirler Evcil'in grup şirketlerin hesaplarına aktarılarak firmaların içi boşaltılıyor.
KDV, kurumlar vergisi ve stopaj gibi ödemeler bu firmaların üzerinde bırakılarak firmaların borç yükü arttırılıyor. Borçlar nedeni ile haciz gelmesi durumunda kiracı değişimine giderek faaliyete devam ediliyor.
Herhangi bir tahsilat yapılamadığı içinde kamu alacağı tahsili de engellenmiş oluyor. Örgütün bu yolla İzmir, Hatay ve Sivas'taki fabrikalara çöktüğü belirlendi.
YAKLAŞIK 4 MİLYAR ZARAR
Demir çelik sektöründe faaliyet yürüten köklü firmaları bu şekilde kasıtlı olarak iflasa sürükledikleri ortaya çıktı. Evcil bu yöntemle devleti 3 milyar 955 milyon 628 bin 534 lira zarara uğrattı. Erol Evcil'in üzerinde herhangi bir fabrika olmadığı ve bunları akrabalarını üzerine yaptırdığı tespit edildi.