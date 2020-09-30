Ermenistan'ın Türk uçak ve SİHA iddiasına MSB'den açıklama
MSB: 'Ermenistan resmi hesaplarından kendisine karşı Türk uçak ve SİHA'larının kullanıldığına dair kanıta dayanmayan yalan iddialarda bulunulmaktadır'
MSB: "Ermenistan resmi hesaplarından kendisine karşı Türk uçaklarının ve İHA/SİHA’larının kullanıldığına dair hiçbir kanıta dayanmayan yalan iddialarda bulunulmaktadır. Bunlar Ermenistan’ın karşısında Türkiye’nin olduğu algısı yaratarak arkasındaki desteği arttırma maksatlı kara propagandadan başka bir şey değildir. Nitekim bu iddialar kendi destekçileri hariç kimse tarafından ciddiye alınmamıştır. Diğer taraftan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri; kendi başına zaferi elde edebilecek imkan ve kabiliyete, işgal altındaki öz topraklarını kurtaracak azim ve kararlılığa sahip olduğunu geçtiğimiz birkaç günde tüm dünyaya göstermiştir."
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