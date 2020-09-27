Türkiye'den Ermenistan'ın saldırısına sert tepki: Derhal dur demelidir

Ermenistan'ın saldırısı sonrası Türkiye'den ilk açıklama: Tehlikeli provokasyona derhal dur demelidir
Kaynak: AA
Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını şiddetle kınadığını belirten Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Türkiye bu saldırılar karşısında Azerbaycan'ın yanındadır' dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısına sert tepki gösterdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Kalın, “Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan sivil yerleşim birimlerine saldırarak ateşkesi ihlal etmiş ve barış ve istikrara karşı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Uluslararası toplum bu tehlikeli provokasyona derhal dur demelidir. Türkiye bu saldırılar karşısında Azerbaycan’ın yanındadır. Saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Azerbaycan yalnız değildir. Türkiye’nin tam desteğine sahiptir.” dedi.
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