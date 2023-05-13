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Ermenistan sınırındaki çatışmada Azerbaycan askeri şehit oldu
13 Mayıs 2023 Cumartesi 09:38:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2023 Cumartesi 09:38:00

Ermenistan sınırındaki çatışmada Azerbaycan askeri şehit oldu

Kaynak: AA

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sınırda Ermenistan güçlerinin açtığı ateş sonucu bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, Ermenistan güçlerinin provokasyonu sonucu Azerbaycan ordusundan Muhammet Garayev isimli askerin şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, operasyonel koşulların Azerbaycan ordusunun kontrolü altında olduğu kaydedildi.

Bakanlığın bir diğer açıklamasında da Ermenistan güçlerine ait kamikaze İHA'nın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Ermenistan-Azerbaycan sınırında 3 gündür çatışmalar ve gerginlik yaşanıyor.

10 Mayıs'ta Zod bölgesi istikametindeki Ermenistan mevzilerinden Azerbaycan ordusunun mevzileri yoğun ateş altına alınmıştı. Ateş sonucu Azerbaycan ordusundan 1 asker şehit olmuş, 1 asker ağır yaralanmıştı.

Etiketler : ermenistan azerbaycan asker şehit
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