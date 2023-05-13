Ermenistan sınırındaki çatışmada Azerbaycan askeri şehit oldu
Kaynak: AA
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sınırda Ermenistan güçlerinin açtığı ateş sonucu bir askerin şehit olduğunu duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, Ermenistan güçlerinin provokasyonu sonucu Azerbaycan ordusundan Muhammet Garayev isimli askerin şehit olduğu bildirildi.
Açıklamada, operasyonel koşulların Azerbaycan ordusunun kontrolü altında olduğu kaydedildi.
Bakanlığın bir diğer açıklamasında da Ermenistan güçlerine ait kamikaze İHA'nın etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Ermenistan-Azerbaycan sınırında 3 gündür çatışmalar ve gerginlik yaşanıyor.
10 Mayıs'ta Zod bölgesi istikametindeki Ermenistan mevzilerinden Azerbaycan ordusunun mevzileri yoğun ateş altına alınmıştı. Ateş sonucu Azerbaycan ordusundan 1 asker şehit olmuş, 1 asker ağır yaralanmıştı.
- Başkan Erdoğan'dan seçim mesajı! "Aşkla çalışmaya devam edeceğiz"
- MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde operasyon! Üst düzey terörist etkisiz
- Ticaret Bakanlığı nisanda 489 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi
- Ermenistan sınırındaki çatışmada Azerbaycan askeri şehit oldu
- Ordu'da bir alan 'Ordu Serbest Bölgesi' ilan edildi
- "BM Güvenlik Konseyi'nin müdahil olmasını tercih etmiyoruz"