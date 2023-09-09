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Ermenistan Karabağ'da tansiyonu yükseltiyor: Yasa dışı faaliyetler arttı
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09 Eylül 2023 Cumartesi 21:46:00 - Güncelleme:09 Eylül 2023 Cumartesi 21:46:00

Ermenistan Karabağ'da tansiyonu yükseltiyor: Yasa dışı faaliyetler arttı

Kaynak: AA

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Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde, geçici olarak Rus güçlerin konuşlandığı mıntıkalardaki yasa dışı Ermeni güçler, son günlerde mevzi kazma ve istihkam faaliyetlerini artırdı.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde, geçici olarak Rus güçlerin konuşlandığı mıntıkalardaki yasa dışı Ermeni güçler, son günlerde mevzi kazma ve istihkam faaliyetlerini artırdı.

AA muhabirinin, Azerbaycan Savunma Bakanlığının son haftada yayımladığı açıklamalardan derlediği bilgilere göre, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçler, Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak ve kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetlerinde bulundu.

Hafta içerisinde yasa dışı Ermeni güçler, Azerbaycan ordusunun Hocavend, Fuzuli, Ağdam, Kelbecer, Laçın ve Hocalı bölgelerindeki mevzileri önünde yeni siper kazısı ve istihkam girişimlerini artırdı.

Ermeni güçlerin tüm girişimleri, Azerbaycan ordusunun müdahalesiyle engellendi.

Etiketler : ermenistan karabağ azerbaycan
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