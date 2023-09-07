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07 Eylül 2023 Perşembe 08:33:00 - Güncelleme:07 Eylül 2023 Perşembe 08:33:00

Ermenistan ateşle oynuyor

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Azerbaycan-Ermenistan sınırında tansiyon yüksek. Ermenistan'ın ABD ile yapacağı ortak tatbikatı "endişe verici" bulan Rusya, gelişmelere tepki gösterirken Azerbaycan da son dönemde artan Ermeni saldırıları karşısında sınıra zırhlı araç ve tank sevkiyatına başladı.

Bakü'nün Karabağ zaferi sonrası sınırların çizilmesi yönündeki taleplerini karşılıksız bırakan ve Rusya'dan aradığı desteği bulamayan Ermenistan, ABD ordularına bağlı bazı birliklerle önümüzdeki hafta Ermenistan'da bir ortak askeri tatbikat gerçekleştireceğini açıklandı. Kremlin, tatbikatı 'endişe verici' olarak değerlendirdi. Öte yandan Azerbaycan da son dönemde artan Ermeni saldırıları karşısında sınıra zırhlı araç ve tank sevkiyatına başladı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Eagle Partner 2023" tatbikatının, "Ermenistan'ın uluslararası barış gücü misyonlarına katılımına hazırlık çerçevesinde" 11-20 Eylül tarihleri arasında yapılacağı bildirildi. Tatbikatın ağırlıklı olarak, geçen yıl Kasım ayında ABD finansmanıyla modernize edilerek açılışı yapılan Zar Barış Gücü Tugayı Eğitim Merkezi ile Savunma Bakanlığı N Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirileceği duyuruldu.

RUSYA İLE TATBİKAT YAPMAMIŞTI

Ermenistan, 2020'de Azerbaycan'a karşı ağır yenilgi aldığı Dağlık Karabağ savaşı sonrasında Rusya'yı kendisine yeterince destek vermemekle suçlamış, Rusya önderliğindeki Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünün 2022'deki tatbikatlarına katılmamış ve Ocak ayındaki tatbikata da ev sahipliği yapmayacağını açıklamıştı.

AZERİ ZIRHLILARI SINIRA KAYDIRILDI

Azerbaycan ordusuna ait çok sayıda zırhlı araç ve tank ile Ermenistan sınırına doğru sevkiyat yapıldığı görüldü. Bunun üzerine Azerbaycan Ordusu, Bayraktar TB2 SİHA ile Ermensitan'a ait yer kontrol istasyonunu imha etti. Bu karşılıklı temasların ardından ülke genelinde askeri hareketlilik görülen Azerbaycan'da askeri izinler iptal edildi. Buna ek olarak Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yedek kuvvetlerini göreve çağırdı.

Etiketler : sınır tansiyonu tatbikat endişesi araç sevkiyatı
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