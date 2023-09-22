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Ermeniler rahat durmuyor! Kasıtlı yangınlar çıkartılarak arşivler imha ediliyor
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22 Eylül 2023 Cuma 20:38:00 - Güncelleme:22 Eylül 2023 Cuma 20:38:00

Ermeniler rahat durmuyor! Kasıtlı yangınlar çıkartılarak arşivler imha ediliyor

Kaynak: AA

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Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Karabağ bölgesinin Hankendi şehrinde Ermenilerce kasıtlı yangınların çıkarıldığını ve idari arşivlerin yakılarak imha edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Karabağ'da gerçekleştirilen antiterör operasyonunun ardından tüm alanların tam kontrol ve gözlem altında tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Hankendi şehrinde, karşı tarafın kasıtlı olarak yangınlar çıkardığı, çeşitli idari binalarda belge, maddi delil ve arşivlerin imha edildiği gözlemleniyor." bilgisi paylaşıldı.

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı.

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

Etiketler : azerbaycan karabağ ermenil karabağ son durum
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