VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Şirinoğlu'ndan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'a eşsiz bir eser kazandırdık
"(Altılı masa) Mesele aday değil, hangi fikirlerle milletin önüne çıkacağınızdır"
Türkiye Ermenileri Patrikliğinden, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, üç ayların başlangıcı dolayısıyla mesaj yayımladı
Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu açıldı! Başkan Erdoğan: Bir ay ücretsiz olacak
Bakan Karaismailoğlu: Dünyada bu metrodan daha kalitelisi yok
Zelenskiy: Ukrayna, güçlü olduğu için bütündür, bütün olduğu için güçlüdür
"Kur'an-ı Kerim'e saldıranlar başka dinlerin kutsallarına da düşmanlar"
Bakan Nebati: 5 milyona yakın EYT'linin emeklilik hakkı doğacak
Zeugma Mozaik Müzesi, 2022'de 439 bin kişiyi ağırlayarak ziyaretçi rekoru kırdı
Kabine yarın toplanıyor! Gündemde yeni yapılandırma paketi var
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki olarak Mardin'de kiliselerde gül dağıtıldı
Kuşadası ve Didim'de turizmciler erken rezervasyonla umutlarını artırdı
En çok konut satılan ilçeler Esenyurt ve Alanya oldu
Diyarbakır anneleri çocuklarına kavuşma ümidiyle eylemini sürdürüyor
Meclisten yaşlılıkta sağlık ve bakım ihtiyacını azaltmak için "yaşam boyu dijital takip" önerisi
Güney Afrika bölgesinde artan fil nüfusu, yerel ekosistemi tehdit ediyor
Yeşliçam'ın usta oyuncusu Hulusi Kentmen'i nesillere aktaracak
Şevval Sam haftanın 7 günü çalışıyor
Karne kutlaması
Minikler ‘Küçük Prens'te buluştu
Aceleci Koray
Ayakta alkışlandı
22 Ocak 2023 Pazar 15:46:00 - Güncelleme:22 Ocak 2023 Pazar 15:46:00

Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Şirinoğlu'ndan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki

Kaynak: AA

ABONE OL

Ermeni Vakıflar Birliği (ERVAP) ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığa tepki gösterdi.

Ermeni Vakıflar Birliği (ERVAP) ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, dinlere yapılan saygısızlığın çok üzücü ve kabul edilemez olduğunu söyledi.

Şirinoğlu, "İnsanların kutsal dini değerlerine hakaret edip yakan ve bunun adına da 'demokrasi' diyerek küstahça aşağılayıp, kendilerini haklı göstermeye çalışan zavallı anlayışı şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığın aslında, Türkiye'yi hedef aldığını belirten Şirinoğlu, şunları kaydetti:

"Dünyada Müslümanlara karşı devamlı saldırı halindeler. Dinlere olan saygısızlık bizi üzüyor. Cumhurbaşkanımız Türkiye'de azınlıklara gayet yakın, samimi, dostça bir kardeşe davranır gibi davranıyor. Dünyada Müslüman kardeşlerimize yapılan bu hakaretler, hakikaten bizi üzmekte. Bu, esasında Müslümanlara yapılan hakaret, bana göre direkt Türkiye'ye yapılan bir saldırıdır.

Tabii Müslümanlara yapılan saldırı muhakkak bizi çok üzüyor. Dinlere yapılan saygısızlık bizi de üzüyor. Fakat bu dinlere yapılan saygısızlıktan ziyade Türkiye üzerine oynanan bir oyun. Bu saygısızlığı Türkiye'deki Müslümanlara yapıyorlar. Cumhurbaşkanımızın NATO ile ilgili girişimleri bu adamları tabii köşeye sıkıştırdı. Dolayısıyla hırslarını Türkiye'den bu şekilde almaya çalışıyorlar. Ben böyle kabul ediyorum."

Etiketler : ermeni vakıflar birliği bedros şirinoğlu isveç kuranı kerim tepki
‘Elveda Gençliğim'i babam için okuyorum

‘Elveda Gençliğim'i babam için okuyorum
Mesut Akusta Kaza geçirdi! Ünlü oyuncunun parmakları ezildi

Mesut Akusta Kaza geçirdi! Ünlü oyuncunun parmakları ezildi
Fotoşopsuz paylaşmam!

Fotoşopsuz paylaşmam!
Yüksel Uzel'den haber var

Yüksel Uzel'den haber var
Albüm için yapımcı arıyor

Albüm için yapımcı arıyor
Çekim öncesi toplantı

Çekim öncesi toplantı
Tekli heyecanı

Tekli heyecanı
Afra Saraçoğlu, Mertler'in arasını bozdu

Afra Saraçoğlu, Mertler'in arasını bozdu
Hazal Subaşı ve Sıla Türkoğlu'nun formlarının sırrı ortaya çıktı! Üçlü formül...

Hazal Subaşı ve Sıla Türkoğlu'nun formlarının sırrı ortaya çıktı! Üçlü formül...

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX