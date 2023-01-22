Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Şirinoğlu'ndan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki

Ermeni Vakıflar Birliği (ERVAP) ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, dinlere yapılan saygısızlığın çok üzücü ve kabul edilemez olduğunu söyledi.

Şirinoğlu, "İnsanların kutsal dini değerlerine hakaret edip yakan ve bunun adına da 'demokrasi' diyerek küstahça aşağılayıp, kendilerini haklı göstermeye çalışan zavallı anlayışı şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığın aslında, Türkiye'yi hedef aldığını belirten Şirinoğlu, şunları kaydetti:

"Dünyada Müslümanlara karşı devamlı saldırı halindeler. Dinlere olan saygısızlık bizi üzüyor. Cumhurbaşkanımız Türkiye'de azınlıklara gayet yakın, samimi, dostça bir kardeşe davranır gibi davranıyor. Dünyada Müslüman kardeşlerimize yapılan bu hakaretler, hakikaten bizi üzmekte. Bu, esasında Müslümanlara yapılan hakaret, bana göre direkt Türkiye'ye yapılan bir saldırıdır.

Tabii Müslümanlara yapılan saldırı muhakkak bizi çok üzüyor. Dinlere yapılan saygısızlık bizi de üzüyor. Fakat bu dinlere yapılan saygısızlıktan ziyade Türkiye üzerine oynanan bir oyun. Bu saygısızlığı Türkiye'deki Müslümanlara yapıyorlar. Cumhurbaşkanımızın NATO ile ilgili girişimleri bu adamları tabii köşeye sıkıştırdı. Dolayısıyla hırslarını Türkiye'den bu şekilde almaya çalışıyorlar. Ben böyle kabul ediyorum."