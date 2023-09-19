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Ermeni halkı sokaklara döküldü: Paşinyan'a 'istifa et' çağrısı
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19 Eylül 2023 Salı 21:25:00 - Güncelleme:19 Eylül 2023 Salı 21:25:00

Ermeni halkı sokaklara döküldü... Paşinyan'a 'istifa et' çağrısı

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Ermenistan'da protestocular Başbakan Paşinyan'a istifa çağrısı yaptı. Ermenistan'daki muhalif siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları, yaptıkları açıklamalarla eylemlere katılma çağrısı yaparak, Paşinyan'ın istifasına kadar eylemlerini sürdüreceklerini dile getirdi.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da terörle mücadele operasyonu başlatmasının ardından Ermenistan'da parlamento binası önünde toplanan protestocular, Nikol Paşinyan'ın istifasını istedi.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da ülkenin anayasal bütünlüğünün tesis edilmesi amacıyla başlattığı terörle mücadele operasyonunun ardından Ermenistan'daki muhalif gruplar sokaklara döküldü. Başkent Erivan'daki parlamento binası önünde toplanan protestocular, Paşinyan'ı Dağlık Karabağ'daki ayrılıkçılara destek olmadığı için eleştirerek, istifa etmeye çağırdı. Ermenistan polisi parlamento çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alırken, bazı göstericilerin bina önündeki polis barikatını aşmaya çalışması nedeniyle kısa süreli arbede yaşandı.

Ermenistan'daki muhalif siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları, yaptıkları açıklamalarla eylemlere katılma çağrısı yaparak, Paşinyan'ın istifasına kadar eylemlerini sürdüreceklerini dile getirdi.

Etiketler : ERMENİSTAN İSTİFA PROTESTO KARABAĞ
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