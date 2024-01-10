Eris varyantı dinlenmeden geçmiyor
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyeliği görevinde de bulunan Prof. Dr. Selma Metintaş, Kovid-19'un eris varyantına ilişkin özellikle riskli grupta bulunan kişilerin kendilerini iyi korumaları gerektiğini bildirdi.
"Maske, mesafe, temizlik" kuralını hatırlatan Metintaş, "Hasta takibinin yapılması, istirahat edilmesi ve bol sulu gıdanın alınması gerekir. Ateş yüksekliğinin devam etmesi, solunum sıkıntısının başlamasıyla sağlık kuruluşlarına başvurulmalıdır. Kirli ellerle ağız, burun ve göze dokunmamak gerekiyor" dedi.