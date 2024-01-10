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10 Ocak 2024 Çarşamba 07:12:00 - Güncelleme:10 Ocak 2024 Çarşamba 07:12:00

Eris varyantı dinlenmeden geçmiyor

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyeliği görevinde de bulunan Prof. Dr. Selma Metintaş, Kovid-19'un eris varyantına ilişkin özellikle riskli grupta bulunan kişilerin kendilerini iyi korumaları gerektiğini bildirdi.

"Maske, mesafe, temizlik" kuralını hatırlatan Metintaş, "Hasta takibinin yapılması, istirahat edilmesi ve bol sulu gıdanın alınması gerekir. Ateş yüksekliğinin devam etmesi, solunum sıkıntısının başlamasıyla sağlık kuruluşlarına başvurulmalıdır. Kirli ellerle ağız, burun ve göze dokunmamak gerekiyor" dedi.

Etiketler : eris varyant salgın
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