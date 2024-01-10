Eris varyantı dinlenmeden geçmiyor

"Maske, mesafe, temizlik" kuralını hatırlatan Metintaş, "Hasta takibinin yapılması, istirahat edilmesi ve bol sulu gıdanın alınması gerekir. Ateş yüksekliğinin devam etmesi, solunum sıkıntısının başlamasıyla sağlık kuruluşlarına başvurulmalıdır. Kirli ellerle ağız, burun ve göze dokunmamak gerekiyor" dedi.