Ergenekon davasında karar! Örgüt üyeliğiyle suçlanan sanıklar beraat etti
Yargıtay'ın bozma kararının ardından görülen 235 sanıklı Ergenekon davasında, "Ergenekon örgütünü kurma", "yönetme" suçundan tüm sanıklara beraat etti. Alparslan Arslan'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, sanıklar Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır'a müebbet hapis cezası verildi.
Yargıtay'ın bozma kararının ardından görülen 235 sanıklı Ergenekon davasında karar açıklandı.
Daha önce verilen beraat, görevsizlik ve düşme kararları sonrasında 235 sanık yönünden devam eden "Ergenekon" davasında, nihai karar açıklandı.
İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki onuncu duruşmaya, tutuklu sanık Alparslan Arslan ile başka suçtan tutuklu sanıklar Erhan Timuroğlu ve Bedirhan Şinal katıldı.
Mahkemede savunma yapacak başka sanık kalmadığı ve nihai karar verilmek üzere hazır sanıklara son sözlerinin sorulacağı belirtildi.
Sırasıyla söz alan tutuksuz sanıklar, savcılık mütalaasına uyularak beraat kararı verilmesini istedi. Tutuklu sanıklar da beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, tüm sanıkların "silahlı örgüt kurmak yönetmek, üyelik, yardım ve yataklık" suçundan beraatine karar verildi.
Ergenekon davasının tutuklu sanığı Alparslan Arslan, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Ergenekon davasının tutuklu sanıkları Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır, "Anayasayı ihlal" suçundan müebbet hapisle cezalandırıldı.
(AA)
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